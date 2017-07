Tommy Haas hat mit einer Niederlage in vier Sätzen Abschied aus Wimbledon genommen. Der 39 Jahre alte Teilzeit-Profi, der auf seiner Abschiedstour eine Einladung vom All England Club erhalten hatte, unterlag dem belgischen Qualifikanten Ruben Bemelmans 2:6, 6:3, 3:6, 5:7. Am Ende der Saison wird der frühere Weltranglistenzweite seine Karriere beenden, zuletzt hatte er sich schon in Stuttgart und Halle/Westfalen von den deutschen Fans verabschiedet. Auf seiner nächsten Station tritt er beim Sandplatzturnier in seiner Geburtsstadt Hamburg an.