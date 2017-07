Für die deutschen Handballer kommt es Ende Oktober zu einer doppelten Neuauflage des EM-Finales gegen Spanien. In gleich zwei Freundschaftsspielen trifft der Europameister zunächst am 28.Oktober in Magdeburg auf die Iberer, einen Tag später folgt in Berlin das zweite Duell. Die beiden Spiele finden im Rahmen des Wochenende des Handballs statt, teilte der Deutsche Handballbund mit. Jeweils nach den Spielen der Männer wird das Frauen-Nationalteam von Bundestrainer Michael Biegler gegen die Niederlande spielen. Zudem findet am 28.Oktober der DHB-Bundestag in Berlin statt.