Hertha BSC wird die erste Hauptrunde im DFB-Pokal mit einem Montagsspiel beim Drittligisten FC Hansa Rostock abschließen. Das ergeben die zeitgenauen Ansetzungen, die der DFB am Dienstag veröffentlichte. Der Berliner Bundesligist tritt am 14.August (20.45 Uhr) an der Ostsee an. Am Samstag (je 15:30 Uhr) ist unter anderem Rekordmeister Bayern München beim Chemnitzer FC zu Gast, Pokalsieger Borussia Dortmund tritt in Südbaden zum Duell mit dem Verbandsligisten 1.FC Rielasingen-Arlen an. Pokalfinalist Eintracht Frankfurt muss ebenfalls am Samstag beim TuS Erndtebrück antreten.