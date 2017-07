Die frühere Finalistin Sabine Lisicki hat das erhoffte Erfolgserlebnis bei ihrem Lieblingsturnier in Wimbledon verpasst. Die 27-Jährige verlor in der ersten Runde gegen die an Nummer 27 gesetzte Kroatin Ana Konjuh 1:6, 4:6. Lisicki stand 2013 im Endspiel, musste zuletzt aber lange verletzt pausieren und ist in der Tennis-Weltrangliste auf Platz 127 zurückgefallen. Auch für Andrea Petkovic war in der ersten Runde Endstation. Die 29-Jährige, die seit Monaten nach ihrer Best- form sucht, unterlag WTA-Weltmeisterin Dominika Cibulkova aus der Slowakei nach großem Kampf mit 3:6, 6:3, 7:9.