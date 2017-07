Etwa jeder 17. Jugendliche in Deutschland erreicht laut einer CaritasStudie keinen Schulabschluss. Nach den nun vorliegenden Daten des Jahres 2015 stieg die Quote auf 5,9 Prozent und lag damit höher als in den Vorjahren. "Jugendliche, die ohne Abschluss die Schule verlassen, haben schlechte berufliche Perspektiven und weniger Aussicht auf ein Leben unabhängig von staatlichen Leistungen", sagte Caritas-Präsident Peter Neher. Zwischen den Bundesländern hätten sich deutliche Unterschiede gezeigt: Die Quoten lagen zwischen 4,2 Prozent in Hessen und 9,9 Prozent in Sachsen-Anhalt.