In Boston ist ein Taxi in eine Gruppe von Fußgängern gefahren. Bei dem Vorfall am Taxistand des Flughafens seien mindestens zehn Menschen verletzt worden, teilte die Polizei im US-Bundesstaat Massachusetts am Montag mit. Nachdem das Fahrzeug die Passanten erfasst hatte, rammte es eine Mauer. Die Unfallursache war zunächst unklar, die Polizei geht aber nicht von einer absichtlich herbeigeführten Tat aus. Offensichtlich habe der Fahrer Gas- und Bremspedal vertauscht. Die Vernehmung des 56-Jährigen dauert noch an.