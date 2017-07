Carina Witthöft (22) ist zum zweiten Mal nacheinander in die dritte Runde des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon eingezogen. Die Weltranglisten-65. aus Hamburg setzte sich gegen die 19 Jahre alte Weißrussin Aryna Sabalenka nach 1:54 Stunden 7:6 (7:5), 3:6, 6:3 durch. Witthöft trifft am Freitag auf die Weltranglistenfünfte Jelena Switolina aus der Ukraine. Auch bei den French Open in Paris hatte Witthöft als beste Deutsche die dritte Runde erreicht, im vergangenen Jahr hatte sie in Wimbledon nach ihrem Sieg in der zweiten Runde gegen die spätere Finalistin Angelique Kerber verloren.