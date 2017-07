Die deutschen Ruderer proben den WM- Ernstfall. Elf Wochen vor dem Saisonhöhepunkt in Sarasota (USA) kommt es an diesem Wochenende beim Weltcup-Finale in Luzern (Sonntag ab 16 Uhr/ZDF SPORTextra) zum Treffen der Weltelite. Die besten Chancen werden dem Deutschland-Achter eingeräumt. Die Crew um Schlagmann Hannes Ocik aus Schwerin reist nach dem EM-Sieg und dem WeltcupErfolg von Posen in neuer Weltbestzeit mit großem Selbstvertrauen an. Viel Zeit zur Vorbereitung blieb jedoch nicht. Erst zu Wochenbeginn kehrte das Team vom überlegenen Erfolg bei der Henley-Regatta in England zurück.