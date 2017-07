Die Organisatoren des Grand-Slam-Tennisturniers in Wimbledon haben die Kritik einiger Profis am Zustand des Rasens zurückgewiesen. "Die Vorbereitung der Courts wurde mit dem gleichen sorgfältigen Standard durchgeführt wie in den vergangenen Jahren auch", hieß es in einer Stellungnahme des All England Lawn Tennis and Croquet Clubs. Gras sei eine "natürliche Oberfläche" und Abnutzungserscheinungen nach einigen Tagen daher normal. Am Donnerstag hatte sich die US-Amerikanerin Bethanie Mattek-Sands bei einem Sturz eine schwere Knieverletzung zugezogen.