Weltmeister-Rennstall Mercedes will sich bei einer Vertragsverlängerung mit dem Finnen Valtteri Bottas in der Formel 1 Zeit lassen. "Der Markt wird ab 2019 sehr interessant und man muss vorausplanen", sagte Motorsportchef Toto Wolff beim Großen Preis von Österreich, stellte aber auch klar: "Valtteri macht einen guten Job. Er ist unser Favorit, den wir sehr lange bei uns halten wollen." Bottas kam als Ersatz für den zurückgetretenen Weltmeister Nico Rosberg zu den Silberpfeilen und feierte in Russland im April seinen ersten Sieg. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus.