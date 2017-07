Der dreimalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton wird wegen eines unerlaubten Getriebewechsels in der Startaufstellung zum Großen Preis von Österreich am Sonntag um fünf Plätze strafversetzt. Das bestätigte der AutomobilWeltverband FIA. Mercedes musste das Getriebe austauschen, mit dem der Brite das Rennen vor knapp zwei Wochen in Aserbaidschan beendet hatte. Hamilton hatte die beiden Trainingseinheiten am Freitag dominiert, geht nun aber mit einem großen Handicap in das Qualifying am Samstag. In der WM-Wertung führt Sebastian Vettel mit 14 Punkten vor Hamilton.