Der deutsche 100-Meter-Rekordhalter Julian Reus hat seine letzte Chance genutzt und die Norm für die Leichtathletik-WM im August in London erfüllt. In 10,10 Sekunden blieb der 29-Jährige bei den deutschen Meisterschaften in Erfurt knapp unter der geforderten Richtzeit (10,12 Sekunden). Am Sonntag kann er noch die WM-Teilnahme über 200 Meter schaffen. Das ZDF berichtet am Sonntag in SPORTextra ab 16 Uhr von den Meisterschaften. Bei den Frauen war Gina Lückenkemper trotz eines Strauchlers am Start nicht zu schlagen. Sie holte in 11,10 Sekunden ihren ersten 100-Meter-Titel.