Top-Favorit Sebastian Kienle hat als erster Triathlet zum dritten Mal die Ironman-EM in Frankfurt/Main gewonnen. Nach seinen Erfolgen 2014 und 2016 triumphierte der 33-Jährige am Sonntag in Abwesenheit des zweimaligen Weltmeisters Jan Frodeno nach 3,8 km Schwimmen, 177 km Radfahren sowie 42,195 km Laufen in 7:41:42 Stunden vor ten) und dem Schweden Patrik Nilsson (+8:34). So schnell wie Kienle war zuvor noch kein Triathlet in der Bankenmetropole unterwegs. Als Streckenrekord wird die Zeit jedoch nicht anerkannt, da die Radstrecke an diesem Sonntag um drei Kilometer verkürzt worden war.