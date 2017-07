Stefan Bradl kehrt mit zwei elften Plätzen vom Superbike-Wochenende in Laguna Seca/Kalifornien zurück. Vor allem mit seiner Leistung im zweiten Lauf am Sonntag war der 27-Jährige hochzufrieden. "Am meisten freut mich, dass ich lange an den zwei Yamahas dranbleiben und manchmal sogar mit ihnen richtig fighten konnte", sagte Honda-Pilot Bradl. Tagessieger in Laguna Seca waren Chaz Davies (Ducati) und sein britischer Landsmann, Titelverteidiger Jonathan Rea (Kawasaki). In der WM-Gesamtwertung führt Rea mit 341 Punkten vor Tom Sykes (Kawasaki/282) und Davies (226).