Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen startet am 1.Dezember in Leipzig gegen Kamerun in die Heim- WM. Die Eröffnungspartie des Turniers soll um 19 Uhr in der Arena Leipzig beginnen. Auch die weiteren Gruppenspiele bestreitet das Team von Bundestrainer Michael Biegler in Leipzig. Am 3.Dezember ist Südkorea der Gegner, zwei Tage später geht es gegen Serbien. Bereits am 6.Dezember wartet China, am 8.Dezember kommt es zum letzten Gruppenspiel gegen die Niederlande. Weitere Spielorte bei dem Turnier (1. bis 17. Dezember sind Magdeburg, Trier, Bietigheim-Bissingen, Oldenburg und Hamburg.