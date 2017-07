Christoph Kramer will noch lange für Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga spielen. "Ich möchte erstmal so lange in der Bundesliga bei Gladbach spielen, wie mich meine Füße tragen und dann ist gut", sagte er in einem Interview bei t-online.de. "Ich finde die Bundesliga überragend - ich hab hier alles, was ich brauche. Ich würde nicht sagen, dass mich das Ausland unbedingt reizt." Der Mittelfeldspieler hat am Niederrhein noch einen Vertrag bis 2021. "Für mich kommt im Moment ein Wechsel für keine Summe der Welt in Frage."