Der wegen Vorwürfen des Kindesmissbrauchs in sein Heimatland zurückbeorderte Kurienkardinal George Pell ist in Australien eingetroffen. Pell landete mit einer Maschine aus Singapur am Flughafen von Sydney. Fragen von wartenden Reportern beantwortete er nicht. Der Nummer drei im Vatikan wird vorgeworfen, zwei Jungen in den 1970er Jahren sexuell belästigt zu haben. Andere Fälle soll er zudem vertuscht haben. Pell selbst streitet die Anschuldigungen ab. Er soll am 26. Juli vor einem Gericht in Melbourne erscheinen.