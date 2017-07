Vizemeister EWE Baskets Oldenburg trifft in der Vorrunde der BasketballChampions-League unter anderem auf Dinamo Sassari. Das ergab die Auslosung in Mies/Schweiz. Vier Teams aus jeder der vier Achtergruppen kommen in die Top-16-Runde. Der vermeintlich härteste Gegner von medi Bayreuth in der ersten Gruppenphase ist der slowenische Meister Olimpija Ljubljana. In der ersten Runde der Qualifikation bekommen es die MHP Riesen Ludwigsburg mit Bosna Sarajevo/Bosnien zu tun. Die Telekom Baskets Bonn greifen erst in der dritten Runde ein.