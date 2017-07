Olympiasieger und Weltmeister aus allen Disziplinen mit Isabell Werth (Dressur) und Michael Jung (Vielseitigkeit) an der Spitze vertreten Gastgeber Deutschland beim CHIO in Aachen in den Mannschafts-Wertungen. Das Reiterfest in der Soers beginnt am Freitag mit den Wettbewerben der Voltigierer. In der Dressur sind neben Werth noch Dorothee Schneider, Sönke Rothenberger und Hubertus Schmidt dabei. Im Springen wurden Marcus Ehning, Marco Kutscher, Laura Klaphake, Philipp Weishaupt und Maurice Tebbel nominiert. In der Vielseitigkeit neben Jung noch Sandra Auffarth, Ingrid Klimke und Josefa Sommer.