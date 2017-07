Die deutschen Fußballerinnen sind fünf Tage vor ihrem Auftaktspiel in ihre Mission EM-Titelverteidigung gestartet. Nach einer zweistündigen Busfahrt ab dem Flughafen Düsseldorf bezog die DFB-Auswahl am Mittwoch ihr Basiscamp im Konferenzhotel "De Ruwenberg" im niederländischen Sint-Michielsgestel. Die Jagd nach dem siebten EM-Titel beginnt für die Auswahl von Bundestrainerin Steffi Jones am Montag (20:45 Uhr/ ARD) in Breda mit der Neuauflage des Olympiafinales gegen Schweden. Es folgen die Duelle mit Italien am 21.Juli (20:45 Uhr/ARD) in Tilburg und Russland am 25.Juli (20:45 Uhr/ZDF) in Utrecht.