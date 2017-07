Portugal und England stehen im Finale der U19-EM in Georgien (Samstag, 18 Uhr). Für beide Teams wäre es der erste Titel in dieser Juniorenklasse. Portugal setzte sich in Tiflis mit 1:0 (1:0) gegen die Niederlande durch. Für die Portugiesen traf Gedson Fernandes (24.) von Benfica Lissabon. England schlug Tschechien mit einem Tor in der vierten Minute der Nachspielzeit ebenfalls 1:0 (0:0). Den Treffer erzielte der in Hamburg geborene Lukas Nmecha, der in Manchester Citys U23 spielt. Die deutsche U19-Auswahl war in ihrer Gruppe als Dritter hinter England und den Niederlanden gescheitert.