Beide deutsche Tischtennis-Teams haben bei der Auslosung für die Mannschafts- EM (13. bis 17.September) in Luxemburg lösbare Gruppen erwischt. Die Männer um Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov treffen auf Kroatien, Spanien und Weißrussland, die ebenfalls favorisierten Frauen auf Ungarn, Schweden und Kroatien. Beide Teams sind bei der EM an Position eins gesetzt. Die Männer unter Bundestrainer Jörg Roßkopf wollen im Großherzogtum nach den Finalniederlagen 2014 und 2015 den Titel zurückerobern. Titelverteidiger ist Österreich. Die Frauen von Jie Schöpp streben das vierte Gold in Folge an.