Wie Manuel Neuer und Arjen Robben reist auch Weltmeister Jerome Boateng nicht mit dem FC Bayern nach Asien. Wie der deutsche Rekordmeister mitteilte, soll der Innenverteidiger nach seiner Muskelverletzung am Oberschenkel aus der vergangenen Saison in München an seiner Fitness arbeiten. "Es ist besser für ihn, wenn er sein Programm an der Säbener Straße absolviert, damit er uns dann Anfang August wieder topfit zur Verfügung steht", sagte Trainer Carlo Ancelotti. Die Bayern brechen am Sonntag zu einer 13-tägigen PR-Tour nach China und Singapur auf.