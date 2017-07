Anna-Lena Grönefeld hat mit ihrer Doppel-Partnerin Kveta Peschke in Wimbledon den Einzug in das Endspiel verpasst. Die 32 Jahre alte Tennisspielerin musste sich gemeinsam mit der zehn Jahre älteren Tschechin dem an Nummer zwei gesetzten russischen Duo Jekaterina Makarowa/Jelena Wesnina mit 5:7, 2:6 geschlagen geben. Grönefeld/Peschke waren in London an Position zwölf eingestuft. Im Mixed hat Grönefeld bereits zwei Grand-Slam-Titel gewonnen: 2009 mit Mark Knowles von den Bahamas in Wimbledon und 2014 bei den French Open mit dem Niederländer JeanJulien Rojer.