Der hoch verschuldete HC Leipzig meldet Insolvenz an. Wie Manager Kay-Sven Hähner der "Leipziger Volkszeitung" am Samstag mitteilte, konnte der sechsmalige deutsche Frauen-Handballmeister die zur endgültigen Lizenzerteilung benötigten 600. 000 Euro nicht nachweisen. Deshalb stellte Hähner am Samstagmorgen den Insolvenzantrag. Damit steigt der Klub aus der Bundesliga in die 3.Liga ab. Wie die Handball Bundesliga Frauen mitteilte, rückt der sächsische Verein HC Rödertal nun für Leipzig in die Bundesliga nach.