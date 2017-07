Englands Fußball-Junioren sind zum ersten Mal U19-Europameister und feiern damit nach dem Triumph bei der U20-WM im vergangenen Juni einen weiteren großen Erfolg. Im Finale der Endrunde in Georgien gewann England gegen Portugal mit 2:1 (0:0). Lukas Nmecha gelang in der 68.Minute der Siegtreffer. Zuvor hatte Easah Suliman England in der 50.Minute per Kopf in Führung gebracht, ehe sieben Minuten später Dujon Sterling mit einem Eigentor für den Ausgleich der Portugiesen verantwortlich zeichnete. Die DFB-Auswahl war in der Vorrunde als Dritter gescheitert.