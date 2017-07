Die Jüngste hat das Eis gebrochen: Die 19 Jahre alte Lindy Ave hat Deutschland am zweiten Tag der Para-WM der Leichtathleten in London die erste Medaille beschert. Über 200 Meter musste sie sich mit persönlicher Bestzeit von 27,02 Sekunden nur der Britin Sophie Hahn geschlagen geben, die in 26,12 Sekunden Weltrekord lief. "Ich habe gehofft, dass ich eine Medaille holen kann, aber dass es so gut läuft, habe ich nicht gedacht", sagte die viermalige Junioren-Weltmeisterin, die eine Spastik hat. Lindy Ave startet in London noch im Weitsprung und in ihrer Spezialdisziplin über 100 Meter.