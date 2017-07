Springreiter Andre Thieme hat beim Großen Preis von Falsterbo den 21.Platz belegt. Der Profi verpasste aufgrund von fünf Strafpunkten mit Aretino ein besseres Ergebnis. Markus Beerbaum, Meredith Michaels-Beerbaum und Janne Friederike Meyer-Zimmermann hatten nach Platz zwei im Nationenpreis am Freitag auf einen Start am Sonntag verzichtet, um ihre Pferde für den am Dienstag beginnenden CHIO in Aachen zu schonen. Die Abschlussprüfung im schwedischen Falsterbo gewann der Schweizer Steve Guerdat mit Hannah vor dem Schweden Peder Fredricson mit All In.