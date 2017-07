Der AC Mailand hat vor dem Testspiel gegen Borussia Dortmund in China sein Interesse an Pierre-Emerick Aubameyang öffentlich gemacht. "Es wäre schön, einen wie Belotti, Morata oder Aubameyang zu haben", sagte Milan-Vorstand Marco Fassone auf einer Pressekonferenz in Guangzhou. In der chinesischen Stadt spielt der BVB am Dienstag gegen den Serie-A-Club aus Italien. Nach Abwehrspieler Leonardo Bonucci von Juventus Turin und Mittelfeldspieler Lucas Biglia von Lazio Rom wolle Milan noch einen hochkarätigen Stürmer verpflichten, kündigte Fassone an.