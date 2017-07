Nick Heidfeld ist beim Gastspiel der Formel E in New York auf das Podium gefahren. Der langjährige Formel-1-Pilot wurde beim zweiten Lauf im Big Apple Dritter. Heidfeld holte bereits zum fünften Mal in der aktuellen Saison diese Platzierung. Beim ersten Rennen in New York hatte der Mahindra-Pilot tags zuvor aufgeben müssen. Bei den beiden ePrix in der amerikanischen Metropole ging der Sieg jeweils an den Briten Sam Bird (DS Virgin Racing). Heidfeld lag am Sonntag lange auf dem zweiten Rang, ließ dann aber seinen schwedischen Teamkollegen Felix Rosenqvist passieren.