Deutschlands Volleyball-Star Georg Grozer wird in der entscheidenden Phase der WM-Qualifikation in Belgien fehlen. Der Diagonalangreifer verzichtet aus familiären Gründen auf das Turnier von Mittwoch an bis Sonntag in Kortrijk. Grozer war nur beim ersten Turnier in Frankreich dabei gewesen, seine Teilnahme in Belgien galt als eher unwahrscheinlich. Neben Grozer muss Bundestrainer Andrea Giani auch auf Libero Markus Steuerwald oder Mittelblocker Philipp Collin verzichten. Nur der Turniersieger von Kortrijk ist 2018 bei der WM in Italien und Bulgarien dabei.