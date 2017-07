Mit Gartenschläuchen gegen das brennende Inferno

Die Wettervorhersage lautet "heiß und kein Regen in Sicht". Doch der wäre dringend nötig, denn in weiten Teilen Südeuropas brennen die Wälder. Besonders betroffen sind Gegenden an der kroatischen Adria und in Italien. Wind und anhaltende Hitze machen das Löschen besonders schwer. (Video)