Die Synchron-Wasserspringer Patrick Hausding und Sascha Klein greifen im letzten gemeinsamen Wettkampf ihrer Karriere nach einer WM-Medaille. Die Ex-Weltmeister vom Turm qualifizierten sich trotz leichter Probleme in den Pflichtsprüngen als Vorkampf-Fünfte (412,92 Punkte) locker für das Finale am Montagabend (18:30 Uhr live bei zdfsport.de). Klein beendet nach dem Wettbewerb seine Karriere. Zusammen mit Hausding hat Klein vom Turm große Erfolge gefeiert: OlympiaSilber 2008 in Peking, WM-Sieg 2013 in Barcelona, neun Mal in Folge Europameister.