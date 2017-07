Golfstar Tiger Woods gehört zum ersten Mal in seiner Profi-Karriere nicht mehr zu den Top 1000 der Weltrangliste. Das offizielle Ranking führte den früheren Weltranglistenersten nur noch auf Rang 1005, nachdem der US-Amerikaner in den vergangenen zwei Jahren wegen anhaltender Rückenprobleme kaum gespielt hatte. Nur einmal platzierte er sich in dieser Zeit bei einem Turnier in den Top 20. Der 41-Jährige, der die Rekorddauer von 683 Wochen die Nummer eins der Welt gewesen war, wurde vor sieben Wochen wegen des Verdachts auf Alkohol am Steuer festgenommen und begab sich im Anschluss in eine Entzugsklinik.