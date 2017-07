Bayern München kann zum Bundesliga- Start am 18. August gegen Bayer Leverkusen mit DFB-Kapitän Manuel Neuer planen. "Neuer wird zu Beginn der Bundesliga fit sein, er trainiert in München", sagte Trainer Carlo Ancelotti am Rande der Asienreise in Shanghai. Dort treffen die Bayern am Mittwoch auf den englischen Pokalsieger FC Arsenal. Neuer fehlt dem Rekordmeister wegen einer Fußverletzung, die er sich im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League bei Real Madrid am 18.April zugezogen hatte. Jerome Boateng und Arjen Robben sollen bereits beim Audi Cup am 1./2. August zur Verfügung stehen.