Fünf Tage vor den ersten Becken-Wettbewerben bei der Schwimm-WM kommt Chefbundestrainer Henning Lambertz mit den ersten seiner Athleten nach Budapest. Nach zwei Wochen im Trainingslager in Heidelberg freut sich Lambertz auf die Atmosphäre bei den Weltmeisterschaften. "Alles ist gut verlaufen, wir hatten dort am Olympiastützpunkt optimale Bedingungen, aber jetzt freuen wir uns auf Budapest." Deutschland tritt in der ungarischen Hauptstadt mit einem Mini-Kader von 14 Schwimmern an. Die ersten Rennen finden am Sonntag statt (So., ab 18:30 ZDFsport Livestream).