Trainer Jürgen Klopp will mit dem FC Liverpool in der kommenden Premier-Lea- gue-Saison um die Meisterschaft mitspielen. "Das Gute ist, dass niemand weiß, wer die Premier League am Ende gewinnt", sagte der Liverpool-Coach auf einer Pressekonferenz am Rande des Trainingslagers in Hongkong. "Ich glaube, dass jede Mannschaft den Titel gewinnen darf", scherzte Klopp, "also sollten wir das versuchen." Der 50-Jährige nannte den Gewinn der Meisterschaft "eine schöne Idee. Ich bin sehr zuversichtlich, was die kommende Saison angeht. Aber im Moment müssen wir arbeiten und nicht träumen."