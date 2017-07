Die Iserlohn Roosters haben sich für die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit dem früheren NHLCenter Chris Brown verstärkt. Der 26-jährige US-Amerikaner kommt von den New York Rangers, die ihn in der vergangenen Saison als Assistenzkapitän beim Farmteam aus Hartfort zum Einsatz brachten. Brown erhält bei den Sauerländern zunächst einen Einjahresvertrag. Insgesamt stand Brown 23 Mal in der NHL auf dem Eis. In der zweitklassigen AHL verbuchte er in 311 Partien 86 Tore und 81 Assists.