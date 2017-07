Beim Sandplatz-Turnier im schwedischen Bastad ist Dustin Brown als letzter deutscher Tennis-Profi im Achtelfinale ausgeschieden. Der 93. der Weltrangliste verlor gegen den Spanier David Ferrer mit 2:6, 3:6. Tennis-Altmeister Tommy Haas war am Dienstag gleich in der ersten Runde am Argentinier Facundo Bagnis mit 7:6 (7:5), 3:6, 2:6 gescheitert. Der ehemalige Weltranglisten-Zweite will noch in diesem Jahr mit dem Profi-Tennis aufhören und plant, sich in der kommenden Woche in Hamburg von den deutschen Fans zu verabschieden.