Drei deutsche Säbelfechterinnen haben bei der Heim-WM in Leipzig das Hauptfeld erreicht. Die EM-Fünfte Anna Limbach sowie Larissa Eifler und Ann-Sophie Kindler zogen in die Runde der letzten 64 am Samstag ein. Lea Krüger schied nach einer 9:15-Niederlage gegen Bhavana Devi Chadalavada Anandha Sundhararaman aus Indien aus. Im vergangenen Jahr waren die deutschen Fechter in Rio erstmals seit 36 Jahren ohne Medaille geblieben und haben einen Umbruch eingeleitet. Acht der 24 deutschen Starter sind erstmals bei einer WM am Start. Am Freitag werden die ersten Medaillen vergeben.