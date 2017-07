Skispringer Severin Freund fällt nach einem erneuten Kreuzbandriss im rechten Knie für den Olympia-Winter aus. Der 29-Jährige wurde am Freitag in München operiert. Die zweite Kreuzbandverletzung binnen sieben Monaten hatte sich der 29-Jährige am Donnerstag beim Training in Oberstdorf zugezogen. "Ich habe in meiner Karriere schon einige Rückschläge weggesteckt und weiß daher damit umzugehen", sagte Freund in einer Verbandsmitteilung. Bundestrainer Werner Schuster stellte fest: "Die erneute Verletzung ist sowohl für Severin persönlich als auch für das gesamte Team sehr bitter."