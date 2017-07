Die Modernen Fünfkämpfer haben bei der EM in Minsk in kompletter Mannschaftsstärke das Finale erreicht. Die Brüder Marvin und Patrick Dogue, die zuvor in der Staffel Bronze geholt hatten, stehen bei den Titelkämpfen genauso unter den 36 Besten wie Fabian Liebig und Alexander Nobis. Die Endrunde findet am Sonntag statt. Überzeugen konnten im Halbfinale besonders die Dogue-Brüder als Dritte ihrer jeweiligen Qualifikationsgruppe. Liebig kam in der Gruppe A auf Rang 17, Nobis schaffte es in der Gruppe B auf den fünften Platz.