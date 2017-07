Schwedens Fußballerinnen haben bei der EM in den Niederlanden einen großen Schritt Richtung Viertelfinale gemacht. Nach dem 0:0 zum Auftakt gegen Titelverteidiger Deutschland gewannen die Schwedinnen 2:0 (1:0) gegen Russland und haben in der Gruppe B nun vier Punkte. Letzter Vorrundengegner ist am Dienstag Italien, das am Abend zweiter deutscher Kontrahent ist. Die Führung gegen Russland erzielte in Deventer Schwedens Stürmerstar Lotta Schelin in der 22.Minute. Stina Blackstenius erhöhte in der 51.Minute zum Endstand.