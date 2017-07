Der Weltranglisten-Elfte Alexander Zverev hat mit Juan Carlos Ferrero einen früheren Topspieler neu in seinem Trainerteam. Das bestätigte der 20-Jährige am Samstag über seinen Instagram-Account. "Willkommen im Team, JFC", schrieb Zverev und postete ein Foto mit dem früheren Weltranglisten-Ersten aus Spanien. Seit Mitte Juli bereitet sich Zverev mit Ferrero in den USA vor. Erstmals wird der frühere Topspieler das große deutsche Tennis-Talent beim Hartplatzturnier in Washington betreuen. Das Vorbereitungsturnier für die US Open beginnt am 31.Juli.