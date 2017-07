Christopher Froome steht vor seinem vierten Gesamtsieg bei der Tour de France. Der britische Titelverteidiger vom Team Sky baute seinen Vorsprung in der Gesamtwertung im 22,5 km langen Einzelzeitfahren der vorletzten Etappe in Marseille aus und muss am Sonntag nur noch das Ziel in Paris erreichen. Angriffe auf das Gelbe Trikot wird es auf der "Tour d'Honneur" nicht geben. Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin belegte in 28:29 Minuten mit 14 Sekunden Rückstand auf Tagessieger Maciej Bodnar den vierten Platz. In der Gesamtwertung fiel Romain Bardet von Rang zwei hinter Rigoberto Uran auf Platz drei zurück.