In Bayern haben Zollfahnder eine halbe Tonne Marihuana in einem Lastwagen sichergestellt. Der Fahrer wurde festgenommen. Gegen ihn sei bereits Anklage erhoben worden, sagte ein Zollsprecher: "Es ist ein beachtlicher Fund." Marihuana wird immer wieder in größeren Mengen konfisziert. Insgesamt seien in Deutschland im Jahr 2016 sechs Tonnen Marihuana sichergestellt worden. Erst am Donnerstag hatte der Zoll in Hamburg über die Beschlagnahmung von fast vier Tonnen Kokain im Wert von rund 800 Millionen Euro in den zurückliegenden Monaten informiert.