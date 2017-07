Nach dem durchwachsenen Start wollen die deutschen Beckenschwimmer am zweiten Tag der WM in Budapest für bessere Ergebnisse sorgen. Insgesamt vier der 14 Athleten gehen am Montag in Vorläufen an den Start, die größten Medaillen-Hoffnungen Philip Heintz, Franziska Hentke und Marco Koch steigen aber noch nicht ins Wasser. Diesmal kämpfen Poul Zellmann und Clemens Rapp über 200 Meter Freistil, Celine Rieder über 1500 Meter Freistil sowie Marek Ulrich über 100 Meter Rücken um den Einzug in die nächste Runde. Zum Auftakt am Sonntag waren drei Deutsche in den Vorläufen gescheitert.