US-Star Jordan Spieth hat die 146.British Open der Golf-Profis gewonnen. Der 23-jährige Texaner siegte beim dritten Major des Jahres in Southport an der Westküste Englands mit 268 Schlägen vor seinem Landsmann Matt Kuchar (271). Spieth, der 2015 das US Masters in Augusta sowie die US Open gewonnen hatte, könnte mit einem Erfolg beim letzten Major der Saison, der PGA Championship in Charlotte/North Carolina in drei Wochen, als sechster Golfer der Geschichte alle wichtigsten Turniere der Szene gewinnen. Martin Kaymer beendete "The Open" mit insgesamt 282 Schlägen auf dem 37.Platz.