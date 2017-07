Jamaikas Nationalmannschaft hat beim Gold-Cup-Turnier in den USA das Finale erreicht. Mit 1:0 (0:0) besiegte die Mannschaft von der Karibikinsel im Halbfinale Titelverteidiger Mexiko. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erzielte Kemar Lawrence in der 88. Spielminute per Freistoß den entscheidenden Treffer. Im Finale am Mittwoch trifft Jamaika auf Gastgeber USA. Die US-Boys hatten sich am Samstag im ersten Halbfinalspiel mit 2:0 gegen Costa Rica durchgesetzt. Für Jamaika ist es der zweite Gold-Cup-Finaleinzug in Folge. Das Endspiel vor zwei Jahren verlor das Team mit 1:3 gegen Mexiko.