Robert Kubica darf auf dem Weg zu einem Formel-1-Comeback nun den aktuellen Renault-Boliden testen. Der Pole, der 2011 bei einem Rallye-Unfall schwere Hand- und Beinverletzungen erlitten hatte, werde am 2.August den RS17 bei den offiziellen Testfahrten auf dem Hungaroring steuern, so das Team. Danach soll entschieden werden, "unter welchen Bedingungen für Robert in den kommenden Jahren eine Rückkehr in den Wettbewerb möglich ist", sagte RenaultTeamchef Cyril Abiteboul. Zuvor hatte Kubica bereits zwei Testtage in einem älteren Formel-1-Auto absolviert und dabei mit schnellen Runden überzeugt.